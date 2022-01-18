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В среднем срок изготовления составляет 14 дней.
Оформить Карту жителя Самарской области теперь можно онлайн
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Оформить Карту жителя Самарской области теперь можно онлайн

18 января 2022 17:09
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В среднем срок изготовления составляет 14 дней.

Карту жителя Самарской области теперь можно оформить онлайн – без посещения банка, подав заявку на интернет-портале card.samregion.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта, а также выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн. Часть информации будет вносится автоматически. Также пользователю потребуется загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку. 

Когда Карта жителя Самарской области будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. В среднем срок изготовления составляет 14 дней. Для получения карты при себе необходимо иметь паспорт. Пока оформить онлайн-заявку на выпуск карты предлагает банк ВТБ, в дальнейшем эта услуга станет доступна и у других банков – партнерах проекта.

«Это первое, но далеко не последнее новшество, которое ждет проект «Карта жителя Самарской области» в 2022 году. В ближайшее время функционал Карты пополнится новыми сервисами, о которых мы сообщим дополнительно. Проект активно развивается. Он стал одним из самых заметных и значимых цифровых событий прошлого года. И мы постараемся, чтобы в этом году проект стал еще лучше, полезнее и необходим каждому жителю нашего региона», - прокомментировал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. 

«В рамках стратегии ВТБ по цифровизации ключевых сервисов наш приоритет - комфорт и удобство клиентов при использовании продуктов и услуг в любых каналах. Дистанционное оформление универсальной карты жителя Самарской области позволит пользователям оформить и отправить заявку в удобное для них время без дополнительного визита в офис. С каждым днем интерес населения региона к продукту растет: на данный момент мы приняли свыше 7,5 тысяч заявок на выпуск единого пластика. Новый онлайн-сервис значительно расширит число участников проекта – более простым и быстрым станет выпуск карты, например, для коллективов предприятий или в рамках реализации кампусных проектов с областными вузами», – рассказал Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области.  

Проект «Карта жителя Самарской области» был запущен в массовую эмиссию в июне 2021 года.  За это время универсальный пластик оформили уже около 10 000 человек. Поручение разработать и выпустить Карту жителя Самарской области в своем Послании 3 февраля 2020 года дал губернатор Дмитрий Азаров в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Карта жителя Самарской области выпускается на основе платежной системы «Мир» и обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партеров проекта, которых на сегодня уже более 30. На карту можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты. Изготовление и обслуживание карты бесплатно.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО «Национальная система платежных карт», являющимся оператором платежной системы «Мир».

 

Фото:   правительство СО

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