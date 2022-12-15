Официальная информация УВМ ГУ МВД России по Самарской области

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УВМ ГУ МВД России по Самарской области информирует, что 21 ноября 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 443-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (за исключением отдельных положений).

Положения статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации в новой редакции устанавливают льготы для отдельных категорий физических лиц при оплате государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащего электронный носитель информации и вида на жительство в Российской Федерации, а также за определение наличия российского гражданства.

В соответствии с подпунктами 29.25 и 29.36 пункта 3 статьи 333.35 НК РФ лица, признанные гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики», частью 1 статьи 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной

Республики», частью 1 статьи 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области», частью 1 статьи 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 8-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области», не уплачивают государственную пошлину соответственно за выдачу внутреннего паспорта и заграничного паспорта.

При этом при обращении за получением заграничного паспорта освобождению от уплаты государственной пошлины подлежат лица названной категории, которые впервые обратились за выдачей такого документа на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и на момент подачи соответствующего заявления имели действительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу (паспорт гражданина Украины для выезда за границу должен быть оформлен до 30 сентября 2022 года).

Кроме того, согласно подпунктам 34.33 и 34.44 пункта 3 статьи 333.35 НК РФ государственная пошлина не уплачивается за выдачу вида на жительство в Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с частью 4 статьи 5 федеральных конституционных законов, а также за определение наличия гражданства Российской Федерации у лиц, указанных в части 1 статьи 5 федеральных конституционных законов.

С 1 января 2023 года не применяются положения пункта 4 статьи 333.35 части второй НК РФ5 в части определения размеров государственной пошлины, установленной за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяемой с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявлений о предоставлении услуги и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. В то же время заявление, поданное с использованием Единого портала, должно быть принято к рассмотрению подразделением.

Фото: ГУ МВД СО