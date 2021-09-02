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Офисный образ работников Самарской области после выхода с «удаленки» изменился

2 сентября 2021 09:10
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Офисный образ работников Самарской области после выхода с «удаленки» изменился

Из данных опроса работников Самарской области, который провели hh.ru, сайт для поиска работы и сотрудников, и Lamoda, ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, следует, что удаленный формат занятости отразился на выборе одежды для похода на работу.

Четверть (26%) опрошенных признались, что отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального. Из них 14% отметили, что чаще стали отдавать предпочтение свободному крою одежды, 11% добавили, что теперь на работу ходят в повседневной одежде, ещё 1% - начали выбирать одежду более яркой палитры. В целом на обновление офисного гардероба большинство работников региона тратят до 10 000 рублей (53%).

37% респондентов Самарской области считают, что дресс-код на работе должен быть обязательным. Причем, чем старше соискатели, тем охотнее они поддерживают наличие дресс-кода. Интересно, что 4% соблюдают дресс-код даже на «удаленке». 40% придерживаются его только во время рабочих созвонов или совещаний по видеосвязи. 

Теги: офис соцопрос удаленка

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