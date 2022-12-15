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Кроме того в Краснодаре некоторые улицы будут названы в честь присоединенных к России территорий.
Одну из улиц в Краснодаре назвали в честь Жириновского
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Одну из улиц в Краснодаре назвали в честь Жириновского

15 декабря 2022 20:40
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Кроме того в Краснодаре некоторые улицы будут названы в честь присоединенных к России территорий.

Одной из улиц в Краснодаре присвоили имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом 15 декабря сообщил депутат гордумы Игорь Шибалкин, пишут "Известия".

Предложение назвать одну из улиц жилого района Новознаменского в честь политика обсуждалось на заседании гордумы ранее в этот день. С такой инициативой еще в апреле выступила координатор краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева. По ее словам, Жириновский посетил Краснодарский край за годы своей политической деятельности 28 раз и считал Кубань одним из самых перспективных регионов в РФ.

«На заседании присутствовало порядка 35 депутатов», — сказал он «РИА Новости», подчеркнув, что все из них, кроме четырех представителей КПРФ, проголосовали «за».

Кроме того, Шибалкин рассказал, что в Краснодаре некоторые улицы будут названы в честь присоединенных к России территорий. В частности, в Прикубанском внутригородском округе города появятся Лисичанская, Херсонская и Донецкая улицы.

Всего на заседании утвердили названия 38 улиц и проездов Краснодара.

 

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

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