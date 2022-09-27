Одной из улиц города Ясногорск в Тульской области присвоили имя Дарьи Дугиной 

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Одной из улиц города Ясногорск в Тульской области присвоили имя журналиста, политолога Дарьи Дугиной, которая погибла во взорванном автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ясногорского района, передает ТАСС.

"Дарья стала примером патриотического отношения к нашей стране. Теперь ее память увековечена в нашем городе", - приводит пресс-служба слова главы администрации района Владимира Мухина, который подписал постановление о присвоении имени Дугиной одной из улиц.

На базе Ясногорской центральной библиотеки прошла патриотическая акция, ее участниками стали жители города, студенты, представители молодежи. Память о Дугиной и всех погибших, которые отстаивали интересы и суверенность России, почтили минутой молчания, добавили в пресс-службе.

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России ТАСС сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк. Позже в ФСБ информировали, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы - гражданин Украины Богдан Цыганенко.

Фото: ТАСС