Один из лучших роллеров России Роман Богрец скончался из-за травм, полученных на соревнованиях в Петербурге

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Один из лучших роллеров России Богрец погиб во время соревнований в ПетербургОдин из лучших роллеров России Роман Богрец скончался из-за травм, полученных на соревнованиях по кроссу в Санкт-Петербурге 30 марта, сообщила пресс-служба Федерации роллер-спорта России, передает РБК.

Во время соревнований в клубе «Жесть» 30 марта Роман Богрец упал, ударился об ограждение и через несколько часов умер в больнице.

«Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал, являлся образцом подражания для многих спортсменов», — говорится в сообщении.

Богреца в 2010 году признали лучшим фрискейтером Санкт-Петербурга, с тех пор он неоднократно побеждал на российских и международных соревнованиях.

Фото: freepik.com