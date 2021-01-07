Один человек погиб и три пострадали при обрушении льда на Камчатке

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Один человек погиб и трое пострадали при обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке, передают "Известия". Об этом сообщили в четверг, 7 января, в пресс-службе регионального МЧС.

«Погиб один, трое пострадали при обрушении льда на водопаде на Камчатке, под завалами могут быть незарегистрированные туристы», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия.

Двое пострадавших доставлены с помощью вертолета «Витязь-Аэро» в краевую больницу им. А.С. Лукашевского, среди них есть несовершеннолетний.

Ранее 7 января пресс-служба регионального МЧС опубликовала информацию об обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке.

В район происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. На место вызова на вертолете вылетели специалисты поисково-спасательного отряда краевого государственного казенного учреждения «ЦОД», а также медики территориального центра медицины катастроф (ТЦМК).

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк/"Известия"