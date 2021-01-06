Очереди в детских садах в России будут полностью ликвидированы к концу 2021 года

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По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца 2021 года будет введено в эксплуатацию 767 дошкольных учреждений по всей стране. Она уточнила, что сейчас на очереди стоит 153 тысячи детей.

Что касается горячего питания в школах, то его, по словам вице-премьера, получают более 7 млн учеников 1-4 классов, на это выделяется свыше 205 млрд руб. Она напомнила, что проект стартовал с 1 сентября 2020 года.

Голикова отметила, что количество общеобразовательных учреждений, неготовых к организации горячего питания, сократилось до 372-х в 14 регионах, это, как правило, старые или малокомплектные школы, передает Радио Маяк.

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