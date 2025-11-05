Я нашел ошибку
Главные новости:
Процедуру обещают сделать максимально удобной для владельцев и их питомцев, а самое главное — бесплатной.
Обязательную регистрацию домашних кошек и собак могут ввести во всех регионах России с 1 сентября 2026 года
Глава Октябрьского района Сергей Радько подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов.
Более 300 жителей Октябрьского района Самары воспользовались «Автобусом здоровья»
Главная цель масштабного проекта – продемонстрировать возможности инновационного спорта как эффективного инструмента для социальной адаптации и физической реабилитации бойцов.
В Самаре дан старт масштабному фиджитал-турниру «Кубок Победы. Волга» для участников СВО
Федерация фиджитал спорта и РУСАДА уже начали активную антидопинговую работу.
"Россия — спортивная держава!: федерация фиджитал спорта и РУСАДА подписали стратегическое соглаш ение о сотрудничестве
Одним из ключевых моментов нынешних чтений стало выступление Андрея Растегаева — ветерана СВО, кавалера ордена Мужества, члена Ассоциации ветеранов СВО, участника второго потока программы «Школа Героев».
В Самаре состоялась II Международная конференция «Колпаковские чтения»
Форум - одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физкультуры, профессионального и массового спорта.
На форуме «Россия – спортивная держава» Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава».
Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
-0.09
EUR 93.38
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Обязательную регистрацию домашних кошек и собак могут ввести во всех регионах России с 1 сентября 2026 года

5 ноября 2025 18:50
35
Процедуру обещают сделать максимально удобной для владельцев и их питомцев, а самое главное — бесплатной.

Обязательную регистрацию домашних кошек и собак могут ввести во всех регионах России с 1 сентября 2026 года, соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть до конца текущего года. Уже сейчас для регистрации созданы все условия: запущены электронные реестры, подготовлено оборудование. Процедуру обещают сделать максимально удобной для владельцев и их питомцев, а самое главное — бесплатной, пишет «Парламентская газета».

Официальной статистики домашних питомцев в России нет: наши сограждане могут заводить хвостатых и пернатых в любом количестве, никому об этом не сообщая. Разве что есть официально утвержденный перечень зверей, которых нельзя держать в городских квартирах, — в нем некоторые хищники, рептилии, паукообразные и др.

Взять домохозяйства под контроль пытались давно. К настоящему времени местные законы об учете приняли в 20 субъектах.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов трижды вносил соответствующие законопроекты.

«И трижды получал отрицательное заключение Правительства, — сказал он "Парламентской газете". — Без положительного отзыва принять закон не получится».

В 2025 году за дело взялась сформированная в Госдуме рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения животных. Больше тридцати ее членов, представляющих большинство парламентских фракций, 29 сентября внесли законопроект об обязательной маркировке домашних животных.

Маркировать питомцев предложили ошейниками, бирками или микрочипами — на выбор хозяина. Постановка на учет будет бесплатной через Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии — ФГИС «ВетИС». Для постановки на учет или снятия с него потребуются паспорт владельца и данные о животном — его происхождении, состоянии здоровья, вакцинациях.

Перечень подлежащих маркировке животных и требования к реестру установит кабмин, говорится в законопроекте, но уже сейчас депутаты настаивают, что их инициатива касается только собак и кошек. Внести в их реестр можно будет добровольно в ближайшей ветеринарной клинике, где будет доступ к государственной базе данных. При этом специально посещать ветеринара необязательно, можно дождаться ближайшей вакцинации, объяснил Владимир Бурматов.

«Удобнее и правильнее всего зарегистрировать питомца при первой прививке, то есть в возрасте около двух месяцев», — отметил он.

Законопроект о маркировке домашних животных включили в примерную программу работы Госдумы на декабрь 2025 года, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности. Таким образом, времени рассмотреть его в трех чтениях с тем, чтобы закон вступил в силу 1 сентября 2026 года, как это предполагается, будет достаточно, обратил внимание депутат Бурматов.

«Главное — дождаться заключения Правительства. И мы с коллегами надеемся, что оно будет положительным», — сказал он.

Снимать с учета животных будут по заявлению их владельца в связи со сменой хозяина или смертью питомца. Кстати, с 1 марта 2025 года в России действуют новые правила утилизации биологических отходов, к которым в том числе относят тела кошек и собак. Есть три официальных способа: индивидуальная кремация с выдачей праха владельцу, общая кремация без возврата праха, либо захоронение на специализированных кладбищах. Во всех случаях ответственная организация передаст данные в реестр домашних животных.

 

Теги: Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
05 ноября 2025, 13:15
Минцифры России вводит специальные сим-карты для детей
Которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления. Общество
216
Инициативы введены для сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и самобытной культуры российских народов, а также для поддержки языков коренного населения страны.
04 ноября 2025, 12:59
Путин учредил День коренных малочисленных народов РФ и День языков народов РФ
Инициативы введены для сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и самобытной культуры российских народов, а также для поддержки... Политика
563
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы.
01 ноября 2025, 18:54
Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы. Общество
888
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
241
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
898
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
746
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1592
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
900
Весь список