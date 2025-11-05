35

Обязательную регистрацию домашних кошек и собак могут ввести во всех регионах России с 1 сентября 2026 года, соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть до конца текущего года. Уже сейчас для регистрации созданы все условия: запущены электронные реестры, подготовлено оборудование. Процедуру обещают сделать максимально удобной для владельцев и их питомцев, а самое главное — бесплатной, пишет «Парламентская газета».

Официальной статистики домашних питомцев в России нет: наши сограждане могут заводить хвостатых и пернатых в любом количестве, никому об этом не сообщая. Разве что есть официально утвержденный перечень зверей, которых нельзя держать в городских квартирах, — в нем некоторые хищники, рептилии, паукообразные и др.

Взять домохозяйства под контроль пытались давно. К настоящему времени местные законы об учете приняли в 20 субъектах.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов трижды вносил соответствующие законопроекты.

«И трижды получал отрицательное заключение Правительства, — сказал он "Парламентской газете". — Без положительного отзыва принять закон не получится».

В 2025 году за дело взялась сформированная в Госдуме рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения животных. Больше тридцати ее членов, представляющих большинство парламентских фракций, 29 сентября внесли законопроект об обязательной маркировке домашних животных.

Маркировать питомцев предложили ошейниками, бирками или микрочипами — на выбор хозяина. Постановка на учет будет бесплатной через Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии — ФГИС «ВетИС». Для постановки на учет или снятия с него потребуются паспорт владельца и данные о животном — его происхождении, состоянии здоровья, вакцинациях.

Перечень подлежащих маркировке животных и требования к реестру установит кабмин, говорится в законопроекте, но уже сейчас депутаты настаивают, что их инициатива касается только собак и кошек. Внести в их реестр можно будет добровольно в ближайшей ветеринарной клинике, где будет доступ к государственной базе данных. При этом специально посещать ветеринара необязательно, можно дождаться ближайшей вакцинации, объяснил Владимир Бурматов.

«Удобнее и правильнее всего зарегистрировать питомца при первой прививке, то есть в возрасте около двух месяцев», — отметил он.

Законопроект о маркировке домашних животных включили в примерную программу работы Госдумы на декабрь 2025 года, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности. Таким образом, времени рассмотреть его в трех чтениях с тем, чтобы закон вступил в силу 1 сентября 2026 года, как это предполагается, будет достаточно, обратил внимание депутат Бурматов.

«Главное — дождаться заключения Правительства. И мы с коллегами надеемся, что оно будет положительным», — сказал он.

Снимать с учета животных будут по заявлению их владельца в связи со сменой хозяина или смертью питомца. Кстати, с 1 марта 2025 года в России действуют новые правила утилизации биологических отходов, к которым в том числе относят тела кошек и собак. Есть три официальных способа: индивидуальная кремация с выдачей праха владельцу, общая кремация без возврата праха, либо захоронение на специализированных кладбищах. Во всех случаях ответственная организация передаст данные в реестр домашних животных.