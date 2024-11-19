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Объявлены победители конкурса «Наставничество» из Самарской области

19 ноября 2024 12:58
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Объявлены победители конкурса «Наставничество» из Самарской области

Подведены итоги нового конкурса «Наставничество» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победу в конкурсе завоевали 50 талантливых наставников и 50 лучших практик наставничества из 44 регионов России. В числе победителей одна практика наставничества из Самарской области. Победители встретятся в декабре на «Фестивале наставников», чтобы обменяться опытом и сформировать сообщество наставников России. 

Конкурс «Наставничество» ориентирован на выявление и поддержку лучших в стране наставников на производстве, в сфере образования, в социальной сфере и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе, а также на создание условий для масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества.

«Мы рады объявить победителей конкурса «Наставничество». Эта инициатива стала важной вехой в развитии системы наставничества в нашей стране. В первый же сезон на конкурс поступило более 24 000 заявок из всех регионов России, что подтверждает высокий интерес и востребованность конкурса. Участники продемонстрировали уникальный опыт, достойный внимания и подражания, поскольку это способствует не только развитию профессиональных навыков, но и формированию устойчивых ценностей, необходимых для успешной реализации потенциала подопечных. Уверен, что значимость наставничества и меры поддержки этой темы, разработанные в Год педагога и наставника, будут актуальны всегда. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» не только создает базу эффективных практик, но и развивает движение наставников всей страны, формируя инновационную и конкурентоспособную среду, способствующую развитию экономики и общества в целом», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Конкурс проходил по двум направлениям: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». Одновременно участник может заявить себя как конкурсанта по направлению «Наставник года», так и представить опыт в направлении «Лучшие практики наставничества» (в этом направлении возможно как самостоятельное, так и командное участие). Участники имели возможность попробовать свои силы в обоих направлениях, выбирая одну из четырех номинаций в каждом из них.

Из Самарской области в число победителей конкурса «Наставничество» президентской платформы «Россия  страна возможностей» в направлении «Лучшие практики наставничества» вошла практика «Наставничество и развитие рабочих кадров» от ООО «ТСК Волгаэнергопром».

«Наставничество и развитие рабочих кадров» – практика наставничества, в которой представлено целевое наставничество на производстве, включающее: производственное обучение по методике TWI; лучшие практики бережливого производства в системе образования; школа наставника; автоматизация системы наставничества; формирование базы знаний.

Все желающие в возрасте от 18 лет могли принять участие в конкурсе «Наставничество» как индивидуально, так и в составе команд, предоставив рекомендации кадровой службы и видео-визитки. Участники направления «Наставник года» прошли дистанционную оценку уровня компетенций, а также получили отчет с рекомендациями по развитию надпрофессиональных навыков.

По итогам экспертного отбора были определены 100 победителей, которые представят свои регионы на «Фестивале наставников» в декабре. В программе фестиваля по мимо торжественной церемонии награждения, запланированы командообразующие и просветительские мероприятия, лекции, дискуссионные площадки, благодаря участию в которых победители обменяются опытом с единомышленниками и наладят полезные знакомства. Также в рамках деловой программы фестиваля состоится заседание координационного совета Минпросвещения России по наставничеству.

Участники получат возможность заявить о себе и о своей практике наставничества, получить профессиональное признание в масштабах страны, пройти образовательную программу, стать участником крупнейшего сообщества наставников Российской Федерации.

Организаторами конкурса являются Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи. Операторы конкурса «Наставничество» – АНО «Россия – страна возможностей» и Институт развития профессионального образования. Партнеры – Автономная некоммерческая организация Центр знаний «Машук», Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

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