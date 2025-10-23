Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»

105

«Общественный институт социальной стратегии и тактики», учрежденный МГУ имени М. В. Ломоносова и Союзом писателей Москвы, объявляет о начале XVI Всероссийского конкурса региональных СМИ «Панацея». Конкурсные материалы и заявки на участие принимаются до 1 декабря, сообщают организаторы.

Идея Всероссийского конкурса «Панацея» нашла широкий отклик в журналистском комьюнити. Число участников Всероссийского конкурса «Панацея» постоянно увеличивается: на «Панацею – 2024» было прислано 5476 материалов из 79 регионов России.

Конкурс призван содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в области укрепления общественного здоровья, появлению циклов публицистических и информационных материалов, а также развитию социальных проектов с участием СМИ, ориентировать молодежь при выборе профессии медика на гуманистические идеалы и морально-нравственные основы великих предшественников.

Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ).

Материалы должны быть опубликованы с 1 сентября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Местная больница» – публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т. д.

«Белый халат» – публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т. д.

«Люди в беде» – публикации о6 опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ.

«Здоровье в твоих руках» – публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т. д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе.

«Нет социальным болезням» – специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и т. д.

Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2025 года по адресу: 125009 г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ (с пометкой «Конкурс «Панацея»»).

Награждение победителей состоится в марте 2026 года в Москве на факультете журналистики МГУ. Победителям будут вручены дипломы и ценные призы. Также планируется проведение 3-дневного образовательного семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.