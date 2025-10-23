Я нашел ошибку
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
в Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
СМИ:Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»

23 октября 2025 18:31
105
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»

«Общественный институт социальной стратегии и тактики», учрежденный МГУ имени М. В. Ломоносова и Союзом писателей Москвы, объявляет о начале XVI Всероссийского конкурса региональных СМИ «Панацея». Конкурсные материалы и заявки на участие принимаются до 1 декабря, сообщают организаторы.

Идея Всероссийского конкурса «Панацея» нашла широкий отклик в журналистском комьюнити. Число участников Всероссийского конкурса «Панацея» постоянно увеличивается: на «Панацею – 2024» было прислано 5476 материалов из 79 регионов России.

Конкурс призван содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в области укрепления общественного здоровья, появлению циклов публицистических и информационных материалов, а также развитию социальных проектов с участием СМИ, ориентировать молодежь при выборе профессии медика на гуманистические идеалы и морально-нравственные основы великих предшественников.

Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ).

Материалы должны быть опубликованы с 1 сентября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • «Местная больница» – публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т. д.
  • «Белый халат» – публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т. д.
  • «Люди в беде» – публикации о6 опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ.
  • «Здоровье в твоих руках» – публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т. д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе.
  • «Нет социальным болезням» – специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и т. д.

Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2025 года по адресу: 125009 г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ (с пометкой «Конкурс «Панацея»»).

Награждение победителей состоится в марте 2026 года в Москве на факультете журналистики МГУ. Победителям будут вручены дипломы и ценные призы. Также планируется проведение 3-дневного образовательного семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

