Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»

«Общественный институт социальной стратегии и тактики», учрежденный МГУ имени М. В. Ломоносова и Союзом писателей Москвы, объявляет о начале XVI Всероссийского конкурса региональных СМИ «Панацея». Конкурсные материалы и заявки на участие принимаются до 1 декабря, сообщают организаторы.
Идея Всероссийского конкурса «Панацея» нашла широкий отклик в журналистском комьюнити. Число участников Всероссийского конкурса «Панацея» постоянно увеличивается: на «Панацею – 2024» было прислано 5476 материалов из 79 регионов России.
Конкурс призван содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в области укрепления общественного здоровья, появлению циклов публицистических и информационных материалов, а также развитию социальных проектов с участием СМИ, ориентировать молодежь при выборе профессии медика на гуманистические идеалы и морально-нравственные основы великих предшественников.
Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ).
Материалы должны быть опубликованы с 1 сентября 2024 года по 31 октября 2025 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2025 года по адресу: 125009 г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ (с пометкой «Конкурс «Панацея»»).
Награждение победителей состоится в марте 2026 года в Москве на факультете журналистики МГУ. Победителям будут вручены дипломы и ценные призы. Также планируется проведение 3-дневного образовательного семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.