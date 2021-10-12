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Объявлен Всероссийский конкурс на лучший эскизный проект памятника генералиссимусу Александру Суворову в Италии

12 октября 2021 13:19
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Объявлен Всероссийский конкурс на лучший эскизный проект памятника генералиссимусу Александру Суворову в Италии

Культурологическая Ассоциация «Suvorov Foundation» совместно с Ассоциацией «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» объявили о старте Всероссийского конкурса на лучший эскизный проект памятника генералиссимусу А.В. Суворову среди молодых дизайнеров, художников и скульпторов России.

Памятник великому полководцу будет установлен в Италии – в центре города Нови-Лигуре, где в 1799 году располагался штаб А.В. Суворова. Установка памятника будет проводиться за счет благотворительных средств и пожертвований.

Целью проведения Всероссийского конкурса является не только поиск наилучшего концептуального решения образа памятника великому полководцу, но и предложения, позволяющего органично вписать скульптуру в архитектуру исторической части города.

К заявке на участие в конкурсе необходимо приложить:

- проект памятника (эскиз, модель, фотография рисунка и т.п.), созданный любым доступным средством (рисунок, компьютерная графика, модель и т.п.);

- проект размещения памятника с архитектурной привязкой к предложенному месту расположения;

- описание с указанием используемых материалов, точных размеров и других характеристик, позволяющих наиболее точно описать основную концепцию и задумку представленного проекта (в произвольной форме).

Заявку можно направить по E-mail: office@leadersclub.ru, foundationsuvorov@gmail.com Или по адресу: 121099. г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36, 24 этаж «Клуб лидеров».

В конкурсе могут принять участие как физические лица, так и авторские коллективы. Участники смогут представить на суд жюри сразу несколько проектов. Обо всех условиях конкурса и основных требованиях к макету подробнее можно узнать на сайте Ассоциации «Suvorov Foundation» - https://suvorovfoundation.com/cntnt/ru/events-ru/n33.html или Клуба лидеров – https://leaders.club/suvorovfoundation

Выбор лучших проектов будет осуществляться на основании коллегиального решения Жюри конкурса. В состав жюри вошли 24 эксперта, в том числе и мэр города Нови-Лигуре, где будет установлен памятник Суворову, Джан Паоло Кабелла. Председателем жюри была назначена Ольга Сотчихина – директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей А.В.Суворова». «Я как директор Суворовского музея рада возглавить жюри по отбору лучшего проекта памятника великому полководцу. Этот событие является очень важным не только для россиян, но и для итальянцев, которые чтут память русского героя, как своего. Александр Суворов почитаем в обеих странах как национальный герой», - отметила Ольга Сотчихина.

Президент Ассоциации «Suvorov Foundation» Мария Солнцева: «Мы надеемся, что конкурс будет интересен творческим людям со всей России. Это очень важно – видеть воплощение в жизнь своей идеи, ее реализацию, получить признание, открыть для себя новые горизонты и возможности».

Победитель конкурса получит приз в виде поездки в Италию на установку памятника, а также обучения на летнем курсе “Design – Made in Italy” в Европейском институте дизайна в городе Флоренция.

По словам основателя Клуба лидеров Артема Аветисяна, главным поощрением станет то, что имя победителя будет написано на постаменте памятника А.В. Суворова, установленного в Италии, как автора эскизного проекта.

«Клуб лидеров поддерживает лидеров в различных областях. Особенно в поощрении нуждается талантливая молодежь. Потому мы и решили провести конкурс на лучший проект памятника Суворову среди молодых скульпторов, художников и сделать его всероссийским, предоставив тем самым каждому абсолютно равную возможность заявить о себе на международном уровне. Имя победителя будет указано на постаменте памятника Суворова, установленного в Италии, как автора проекта», - сообщил Артем Аветисян. 

Конкурс проводится в период с 05 октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г. включительно. Подведение итогов и объявление победителя состоится 24 ноября 2021 года - в день рождения А.В. Суворова.

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