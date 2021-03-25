Объявлен открытый конкурс на участие в паблик-арт программе фестиваля Волгафест 2021

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Фестиваль набережных ВолгаФест ежегодно становится площадкой, на которой разворачивается насыщенная культурная жизнь, и искусство – один из важных ее компонентов. Конкурс паблик-арта позволяет художникам, архитекторам и дизайнерам представить свои видения искусства десяткам тысяч зрителей в общественном пространстве, на берегу Волги. В этом году мы ищем новые формы коммуникации искусства, человека, реки и урбанизированного пространства набережной, и предлагаем «Преграды» как центральную тему для осмысления проблем и возможностей построения этих связей.

Тема конкурса – «Преграды». В контексте фестиваля «Движения навстречу» впервые на променаде по-настоящему сблизятся волжские города, и вся вторая очередь набережной станет местом давно ожидаемых встреч и неожиданных соседств. «Преграды» – возможность подумать о том, что нас разделяет, и проложить новые маршруты на карте жизни.

Приглашаем архитекторов, художников и дизайнеров без ограничений по возрасту и профессиональному статусу.



Приём заявок от участников до 16 апреля включительно. Ознакомиться с правилами конкурса и скачать материалы для участия можно на сайте Волгафеста в разделе, передает пресс-служба Волгафест 2021.