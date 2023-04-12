Обучающий семинар для психологов силовых структур региона прошел на базе кадетского корпуса

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На базе «Самарский кадетский корпус МВД России» Управлением по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области для специалистов-психологов силовых структур было проведено обучающее мероприятие на тему «Повышение эффективности психологической работы по реабилитации сотрудников, после выполнения задач в особых условиях и укреплению морально-психологической устойчивости личного состава, в том числе к негативному информационно-психологическому воздействию".

Мероприятие прошло под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Александра Афанасьева. В обучающем семинаре приняли участие сотрудники психологических служб УФСИН России по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, Управление Росгвардии по Самарской области, а также представители Самарского государственного медицинского университета, Комплексного центра социального обслуживания населения Северного округа отделения муниципального района Красноярский и Самарского филиала Московского городского педагогического университета.

Основной целью мероприятия стало обсуждение таких вопросов как психическая саморегуляция, само- и взаимопомощь сотрудников подразделений в экстремальных условиях; психодиагностика, профилактика и коррекция негативных психических состояний.

Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Самарского государственного медицинского университета, доцент, кандидат медицинских наук Дмитрий Романов подробно рассказал о последствиях стрессового расстройства, способах диагностики, терапии и профилактики.

Практические методики развития морально-психологической устойчивости в условиях повышенной неопределённости продемонстрировала участникам встречи социальный педагог Комплексного центра социального обслуживания населения Северного округа отделения муниципального района Красноярский Елена Козлова.

В завершении мероприятия Александр Афанасьев подчеркнул, что проведение подобных мероприятий крайне важно: «Такие учебно-методические сборы, которые задействуют и объединяют представителей различных служб и ведомств, необходимы для профессионального роста специалистов-психологов и помогают развивать и совершенствовать методы психологической работы с личным составом ведомственных подразделений»

Участники выразили надежду на то, что подобные встречи будут проводиться на регулярной основе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО