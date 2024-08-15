Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера

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15 августа под председательством главы МЧС России Александра Куренкова состоялось внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения – обстановка, сложившаяся на территории Белгородской области.

«Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане. В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако, масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации», - сказал глава МЧС России Александр Куренков.

Подробнее о ситуации в регионе доложили губернатор Вячеслав Гладков и директор Департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя России Сергей Галямин.

«В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», - заключил Александр Куренков.

Глава ведомства акцентировал внимание на недопустимость фактов необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости, поручив Федеральной антимонопольной службе принять активное участие в этой работе.

«Вопросы жизнеобеспечения пострадавшего населения прошу держать на постоянном контроле», - обратился Александр Куренков к членам Правкомиссии.

Мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета. В частности, это касается и выплат пострадавшему населению: единовременная материальная помощь - 15 тыс. рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тыс. рублей; при полной утрате – 150 тыс. рублей. Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн. рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, - 600 тыс. рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО