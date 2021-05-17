Я нашел ошибку
Главные новости:
Ученые университета смогут выполнять опытно-конструкторские работы.
СамГТУ получил лицензию на разработку боеприпасов
МЧС СО рекомендует жителям и гостям Самары и Самарской области соблюдать ряд несложных правил.
В Самарской области сохранится аномально жаркая погода
До конца сегодняшнего дня можно оставить заявку на участие в конкурсе.
Сегодня заканчивается прием заявок на конкурс «Лидеры России»
Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.
Общество "Знание" проводит всероссийский просветительский марафон «Новое Знание»
Оно будет действовать до 30 декабря 2025 года. 
На мосту через реку Самара ограничено движение грузового транспорта
Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах.
МЧС СО напоминает о безопасном поведении на воде
Пройдя турнир без единого поражения.
Юные самарские футболисты заняли второе место на турнире, посвященном победе в ВОВ
Сумма причинённого правообладателям ущерба превысила 7 миллионов рублей.
В СО задержан подозреваемый в производстве алкоголя без соответствующей лицензии
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74
-0.36
EUR 89.62
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
В Самаре пройдет ночь оживших картин
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Общество "Знание" проводит всероссийский просветительский марафон «Новое Знание»

17 мая 2021 15:08
36
Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.

С 20 по 22 мая Российское общество «Знание» проводит масштабное мероприятие федерального уровня – просветительский марафон «Новое Знание». Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.

Марафон пройдет в 8 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания.

Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В рамках марафона будут продемонстрированы актуальные достижения и современные технологии России, реальные проекты и кейсы. Гости познакомятся с людьми, которые создают эти достижения, историями их личностного и профессионального развития.

Спикерами марафона «Новое знание» выступят более 150 ярких представителей российского общества и зарубежные гости, добившиеся успеха в различных сферах: выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Среди них – кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист балета, педагог и руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев, известный учёный в области нейронауки и психолингвистики, профессор СПБГУ Татьяна Черниговская, российский журналист, телеведущий и радиоведущий Владимир Познер, руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, академик РАН, генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, заместитель Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощники Президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор Государственной корпорации "Росатом" Андрей Лихачев, президент Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, а также изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк и другие. 

«Нам важно бережно хранить и преумножать интеллектуальное наследие общества «Знание». С помощью технологий мы зададим ему импульс и добьемся широкого федерального охвата, сможем найти подход к самым разным аудиториям. И наш Марафон – первый шаг на пути к этой цели. Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях. Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий, от Калининграда до Владивостока, может приобщиться и принять участие в этом грандиозном мероприятии», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Теги: "Знание" марафон просветительский

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
17 мая 2021  13:33
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
Общество
108
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
17 мая 2021  12:59
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
180
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
17 мая 2021  12:38
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Экология
122
18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием
17 мая 2021  11:35
18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием
Политика
168
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
16 мая 2021  13:19
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
Происшествия
518
Весь список