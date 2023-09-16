Общественники и полицейские провели профилактическое мероприятие для учащихся техникума в Кошкинском районе

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Представители Общественного совета О МВД Кошкинского района совместно с Волонтерами Победы и старшим инспектором по делам несовершеннолетних Александром Давыдовым провели профилактическое мероприятие для учащихся техникума.

Алексей Николаевич рассказал о классификации правонарушений и преступлений, о существующих методах и формах вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, а также об ответственности за подобного рода деяния.

Отдельное внимание было уделено ответственности за распространение в сети Интернет информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды а также на унижение человеческого достоинства, в том числе по национальному и социальному признакам.

Общественники подчеркнули, что в интернете необходимо быть внимательными при общении с незнакомцами и выборе контента для публикации на своих страницах.

Учащихся предупредили, что за пропаганду, публичное демонстрирование запрещенной символики и призывы к осуществлению экстремистской деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Волонтеры призвали молодежь вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и раздали присутствующим листовки, посвященные данному мероприятию.

В завершение встречи организаторы ответили на все интересующие вопросы, пожелали учащимся успехов в учебе, порекомендовали быть внимательными и бдительными а также призвали уважать друг друга, вести здоровый образ жизни и соблюдать закон, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО