Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России

Общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов 15 октября выступил с инициативой сократить количество отпускных и праздничных дней в России. По его мнению, это необходимо сделать в условиях проведения специальной военной операции (СВО) и ухудшающейся экономической ситуации.

««В условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство в отношении количества отпускных и праздничных дней в году в сторону их уменьшения. Сегодня Россия нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции», — рассказал он изданию «Абзац».

Попов предложил уменьшить оплачиваемый отпуск до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести дней. Он подчеркнул, что страна теряет «сотни миллиардов рублей» из-за простоя производств в праздничные периоды, пишут "Известия".

Он также отметил, что в текущих условиях России нужно сосредоточиться на непрерывном производстве как военной, так и гражданской продукции. По его словам, сейчас не время отдыхать месяц на курортах и дачах, добавила «Газета.Ru».