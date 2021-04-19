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Организаторы планируют провести акцию в традиционном формате 24 июня 2021 года.
Общественная акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в онлайн-формате
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Общественная акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в онлайн-формате

19 апреля 2021 23:26
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Организаторы планируют провести акцию в традиционном формате 24 июня 2021 года.

Общественная акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая 2021 года в онлайн-формате, сообщила в понедельник сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, передает ТАСС.

"Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени", - уточнила она.

Сопредседатель центрального штаба движения добавила, что в прошлом году поступило более 3 млн заявок на участие, в связи с чем трансляция продолжалась 20 дней. Поэтому организаторы приняли решение провести отдельные трансляции в каждом субъекте, чтобы шествие прошло в один день.

Организаторы планируют провести акцию в традиционном формате 24 июня 2021 года. "Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России" в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, - 24 июня", - сказала Цунаева.

Подача заявок на "Бессмертный полк-онлайн" стартует на сайте проекта в понедельник. Цунаева отметила, что при разработке мероприятия 2021 года организаторы постарались учесть все пожелания участников предыдущего онлайн-шествия. Так, те, кто уже разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку в шествии. Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их близких.

 

Фото:     Дмитрий Феоктистов/ТАСС

 

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