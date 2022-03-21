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Общая система блокировки спам-звонков и sms-сообщений появится в России во втором квартале 2022 года

21 марта 2022 10:08
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Общая система блокировки спам-звонков и sms-сообщений появится в России во втором квартале 2022 года

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. Как рассказали изданию в ведомстве, ФАС получает большое количество жалоб россиян на новый вид спам-звонков из-за рубежа с использованием подменных номеров. Газете подтвердили, что в ближайшее время появится новая система защиты от спама.

На сайтах операторов МТС, "Мегафон", "Билайн", Tele2 и антимонопольного регулятора граждане смогут подать жалобу на звонок или SMS-рекламу, поступившую без согласия абонента. Специальная форма для обращения станет доступна во втором квартале 2022 года, клиенты будут оперативно получать ответ от своего оператора, а номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов заблокируют все компании, подключенные к системе.

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