Обратная связь в соцсетях помогает бороться с лужами на городских улицах

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Дождливая осень в этом году обернулась ростом количества жалоб на подтопление городских дорог и тротуаров.

Жители Самары сообщили на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» о забитой ливневой канализации на пересечении Московского шоссе и ул. Киевская. Вроде незначительная проблема для большого города, но вызывает неудобства и водителей, и пешеходов. После дождя потоки воды устремляются с Киевской на шоссе. Минтранс взял вопрос в работу, ливневку расчистили.

В Тольятти затопило пешеходный переход и люди не видят «зебру» – такие тревожные сигналы зафиксировал муниципальный центр управления в соцсетях (https://vk.com/mcu_togliatti). Речь идет о пешеходном переходе на ул. Мира. Мэрия Тольятти направила претензии подрядчику к качеству содержания проезжей части, воду откачали. Чтобы ситуация не повторялась, и вода не скапливалась на переходе, глава Тольятти Николай Ренц поручил принять меры по созданию дополнительного отвода в ливневый сток.

Как жаловаться, чтобы вас быстрее заметили? Специалисты ЦУР Самарской области советуют пользователям соцсетей обратить внимание на официальные сообщества органов власти. Многие из них теперь отмечены статусом «Госорганизация» - это обеспечивает дополнительную гарантию, что в сообществе публикуется только достоверная информация, и проблемные вопросы быстрее найдут решение. В октябре органы власти Самарской области взяли в работу почти 12 тысяч сообщений граждан в соцсетях и 67% из них – это сообщения в официальных сообществах органов власти.

Фото: ЦУР СО