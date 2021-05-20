Обращение начальника Центра ГИМС СО Александра Старова к жителям региона

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Обращение начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Александра Старова к жителям региона:

Сегодня на территории нашего региона мы наблюдаем жаркую погоду, которая зачастую склоняет отдыхающих граждан окунуться в водоемах, тем самым подвергая свою жизнь высокой опасности. Обращаем ваше внимание, что еще не прогретая вода может привести к судороге и остановке сердца, поэтому заходить в воду сейчас крайне опасно!

С наступлением весны на водных объектах региона погибло уже шесть человек, один из них подросток.

Выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения.

Помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра на берегу водоемов.

Видео здесь.