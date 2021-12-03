Обращение губернатора Дмитрия Азарова по случаю Международного дня инвалидов

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Дорогие земляки!

Поддержка, защита прав и свобод людей с ограниченными возможностями здоровья – важнейшее направление деятельности всех уровней власти. Решению стоящих в этой сфере задач способствует реализация национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, работа по созданию безбарьерной среды, оборудованию рабочих мест, благоустройству общественных пространств, доступных для всех граждан вне зависимости от особенностей их здоровья.

Обеспечение занятости и социальная интеграция людей с особыми потребностями — один из приоритетов в работе регионального Правительства. Важно, чтобы каждый мог реализовать себя, раскрыть свои таланты, чувствовать себя в обществе комфортно и спокойно.

Вопросы повышения качества жизни инвалидов, совершенствования системы их реабилитации, помощи в трудоустройстве, организации досуга особенно актуальны в период ковидных ограничений.

Хочу выразить огромную благодарность за самоотверженный труд, неравнодушие, готовность прийти на помощь людям с особенностями по здоровью нашим медицинским и социальным работникам, добровольцам, представителям социально ответственного бизнеса, общественных и некоммерческих организаций.

Дорогие земляки! Создавая равные возможности для всех наших граждан, помогая тем, кто нуждается в поддержке и человеческом участии, учась у людей с инвалидностью стойкости, жизнелюбию, мужеству и вере в себя, мы умножаем свои силы. А это значит, что становится сильнее и наш регион, и вся наша страна.

От всей души желаю мира, добра, оптимизма и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров