Обращение Главного инспектора БДД СО Юрия Некрасова к участникам дорожного движения

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Обращение Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Самарской области полковника полиции Юрия Александровича Некрасова.



Уважаемые участники дорожного движения!



В зимний период увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших.



Большинство дорожно-транспортных происшествий связано именно с сознательным грубым нарушением правил дорожного движения: несоблюдением скоростного режима, очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, неправильным выбором дистанции, нарушением правил проезда пешеходного перехода, управлением транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение требований сигнала светофора. Конечно, причинами ДТП являются не только правонарушения со стороны водителей. Нередко сами пешеходы становятся нарушителями правил дорожного движения.



Немаловажным условием дорожной безопасности остается взаимная вежливость участников дорожного движения друг к другу. При этом каждый водитель, каждый пешеход должен пытаться посильно участвовать в обеспечении дорожной безопасности, изменив собственное отношение к выполнению требований законов дороги стать ответственным и аккуратным участником дорожного движения. Всем нам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы свести к минимуму негативное влияние «человеческого фактора» на безопасность на дорогах, на эффективность мер по снижению дорожно-транспортной аварийности.



Я обращаюсь ко всем участникам дорожного движения! Будьте предельно внимательны! Дорога становится особенно опасной во время смены погодных условий, когда на проезжей части появляется снежный покров и гололедица. В это время резко увеличивается число наездов на пешеходов и съезды автомобилей в кювет, потому, что водители и пешеходы не успевают приспособиться к изменившимся условиям движения. Водителям необходимо выбирать скорость движения, с учетом погодных условий.



Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и взаимовежливы на дороге!



Начальник управления ГИБДД

ГУ МВД России по Самарской области

полковник полиции

Ю.А. Некрасов