Обращение Главного госинспектора БДД СО полковника полиции Юрия Некрасова

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Уважаемые участники дорожного движения!

Наиболее аварийно-опасным периодом года является межсезонье. Осенью периодические дожди, грязь с обочин и опавшая листва, образуют на проезжей части покрытие ухудшающее процесс торможения транспортного средства. В скором времени начнутся заморозки, днем дорога мокрая, а ночью вода замерзает, дорога покрывается тонким, почти незаметным, слоем льда. Движение по такой дороге становится не только некомфортным, но и опасным. К тому же, в темное время суток значительно ухудшается видимость проезжей части – свет не отражается от светлой и сухой поверхности, поэтому многократно возрастает опасность дорожно-транспортного происшествия, как для водителей, так и для пешеходов, которые находятся на обочине или идут по краю проезжей части. Ведь на скользкой дороге машину может вынести на обочину, а в условиях плохой видимости водитель не сможет заблаговременно увидеть пешехода и обеспечить его безопасность.

ГИБДД рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас. Прежде всего, следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5-7°C в течении, как минимум, недели. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует пешеходам, которые передвигаются в темное время суток, использовать световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы быть более заметными в свете фар автомобилей! Не рискуйте своей жизнью, не создавайте аварийных ситуаций. Пересекайте проезжую часть только в установленных местах! Выходя на пешеходный переход, обязательно убедитесь в отсутствии близко движущегося транспорта.

Силами одной лишь Госавтоинспекции бороться с аварийностью на дорогах невозможно. Противостояние дорожно-транспортному травматизму задача каждого участника дорожного движения по отдельности. В связи с этим, необходимым для каждого является непременное соблюдение требований правил дорожного движения. Немаловажным условием дорожной безопасности остается взаимная вежливость участников дорожного движения друг к другу. При этом каждый водитель, каждый пешеход должен пытаться посильно участвовать в обеспечении дорожной безопасности, изменив собственное отношение к выполнению требований законов дороги стать ответственным и аккуратным участником дорожного движения. Всем нам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы свести к минимуму негативное влияние «человеческого фактора» на безопасность на дорогах, на эффективность мер по снижению дорожно-транспортной аварийности.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Ю.А. Некрасов

Фото представлено пресс-службой ГУ МВД СО