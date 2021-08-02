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Обращение Дмитрия Азарова по случаю Дня ВДВ России

2 августа 2021 14:44
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Для «голубых беретов» нет ничего невозможного.

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!

Наша «крылатая пехота» является символом мощи, непобедимости и   ратной славы Российской армии. Проявившие невиданный героизм и мужество в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, закаленные в горниле боев локальных войн и конфликтов наши десантники не раз доказывали, что они – настоящая элита Вооруженных сил России.

Для «голубых беретов» нет ничего невозможного. Им поручаются самые сложные, ответственные задачи, требующие величайшей отваги, дерзости и несокрушимого боевого духа. Сила воинов ВДВ – в десантном братстве, высочайшем профессиональном мастерстве, преданной любви к Родине.

И потому каждый самарец, служивший в Воздушно-десантных войсках, гордится своей принадлежностью к «крылатой пехоте», свято чтит традиции ВДВ и всегда помнит о том, что десантник – это прежде всего защитник Отечества, патриот родной земли, пример для подрастающего поколения.

Хочу выразить вам, уважаемые друзья, искреннюю благодарность за вашу верную службу, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и подготовке призывников за ту неоценимую помощь, которую вы оказываете инвалидам и семьям погибших товарищей.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! И пусть вам всегда и во всем сопутствует удача!

Теги: День ВДВ

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