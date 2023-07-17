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Обращение Дмитрия Азарова по случаю Дня самарской символики

17 июля 2023 14:57
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Герб, флаг и гимн Самарской области – это не просто отличительные знаки региональной геральдики.

Дорогие земляки!

Сегодня мы отмечаем одну из памятных дат нашего региона — День самарской символики.

Герб, флаг и гимн Самарской области – это не просто отличительные знаки региональной геральдики. Это символы, за которыми стоит богатая история нашей губернии, трудовые и ратные подвиги многих поколений самарцев, единство и согласие, веками скреплявшие народы, населяющие Среднее Поволжье, наша приверженность традиционным духовным ценностям, гордость за свой родной край.

Сегодня, когда недруги нашей страны пытаются отменить Россию, нанести ей стратегическое поражение на поле боя, особенно важно сохранять нашу национальную идентичность, частью которой являются государственная и региональная символика, решительно отстаивать все, что для нас дорого и свято.

Уверен, объединившись вокруг решения задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, неустанно укрепляя наше единство, сберегая наши символы и традиционные ценности, мы достойно ответим на вызовы времени и создадим все условия для опережающего развития региона, обеспечения комфортной, благополучной, безопасной жизни наших земляков.

Сделаем все, чтобы наша малая Родина, как часть великой России, жила и процветала вовеки!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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