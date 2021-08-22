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Обращение Дмитрия Азарова по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации 

22 августа 2021 12:34
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От всей души желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия!

Дорогие земляки!

22 августа мы отмечаем значимый для каждого россиянина праздник — День Государственного флага Российской Федерации.

Триколор наряду с Гербом и Гимном России является важнейшим символом нашей сильной, свободной, суверенной державы. В уважении к нему проявляется уважение к нашему многонациональному народу, историческому наследию предков, сегодняшним достижениям страны, в которой мы живем и трудимся. Овеянный ратной и трудовой славой, наш Флаг вдохновляет нас на новые свершения на благо Отечества, мобилизует на достижение национальных целей развития, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, зовет к еще не покоренным вершинам в науке, культуре, спорте.

Сегодня от каждого из нас, от нашей активности и включенности в решение задач, диктуемых временем, зависит, в какой стране мы будем жить завтра, какими вырастут наши дети, насколько благополучной будет наша жизнь.

Уверен, что под нашим Государственным флагом мы сможем преодолеть все трудности, добиться опережающего развития Самарской области и страны в целом, сделать нашу жизнь комфортнее и счастливее.

Дорогие земляки! Сердечно благодарю вас за труд на благо Самарского края, ответственность за его судьбу, готовность отдавать все свои силы развитию и процветанию нашей малой родины!

От всей души желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия!
 

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

 

Теги: Дмитрий Азаров поздравление

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