Обращение Дмитрия Азарова к землякам по случаю Дня пожилых людей

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Дорогие земляки!

1 октября мы вместе со своей страной уже в тридцатый раз отмечаем День пожилых людей. В этот день по сложившейся традиции мы чествуем представителей старшего поколения — ветеранов войны и труда, заслуженных работников различных отраслей народного хозяйства, наших бабушек и дедушек, всех, чьим самоотверженным трудом многие десятилетия обеспечивалось развитие нашего государства, его защита от внешних посягательств, мирная жизнь многих поколений россиян.

Мы с огромной благодарностью и уважением относимся к людям преклонного возраста, к тем, кто вынес на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны и добыл Победу, кто самоотверженно восстанавливал страну в послевоенные годы, создавая экономический фундамент для укрепления России и Самарской области в XXI веке.

Дорогие наши ветераны! Именно у вас мы учимся преданному, бескорыстному служению Отечеству и любви к нашей прекрасной Родине. Именно ваш пример вдохновляет молодежь на новые достижения во имя свободы, независимости и величия нашей державы.

Ваш жизненный и профессиональный опыт, доброта, сердечность и стойкость перед лицом самых суровых испытаний и сегодня помогают нам преодолевать трудности, сохранять преемственность поколений, вселяют уверенность, что все у нас получится.

Хочу от всего сердца поблагодарить вас за всё, что вы сделали и продолжаете делать для развития России и процветания самарской земли, для своих внуков и правнуков, для наших потомков.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мирного неба над головой, долгих и счастливых лет жизни!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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