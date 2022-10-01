Обращение Дмитрия Азарова к землякам по случаю Дня пожилых людей

Дорогие земляки!
1 октября мы вместе со своей страной уже в тридцатый раз отмечаем День пожилых людей. В этот день по сложившейся традиции мы чествуем представителей старшего поколения — ветеранов войны и труда, заслуженных работников различных отраслей народного хозяйства, наших бабушек и дедушек, всех, чьим самоотверженным трудом многие десятилетия обеспечивалось развитие нашего государства, его защита от внешних посягательств, мирная жизнь многих поколений россиян.
Мы с огромной благодарностью и уважением относимся к людям преклонного возраста, к тем, кто вынес на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны и добыл Победу, кто самоотверженно восстанавливал страну в послевоенные годы, создавая экономический фундамент для укрепления России и Самарской области в XXI веке.
Дорогие наши ветераны! Именно у вас мы учимся преданному, бескорыстному служению Отечеству и любви к нашей прекрасной Родине. Именно ваш пример вдохновляет молодежь на новые достижения во имя свободы, независимости и величия нашей державы.
Ваш жизненный и профессиональный опыт, доброта, сердечность и стойкость перед лицом самых суровых испытаний и сегодня помогают нам преодолевать трудности, сохранять преемственность поколений, вселяют уверенность, что все у нас получится.
Хочу от всего сердца поблагодарить вас за всё, что вы сделали и продолжаете делать для развития России и процветания самарской земли, для своих внуков и правнуков, для наших потомков.
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мирного неба над головой, долгих и счастливых лет жизни!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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