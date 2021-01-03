Обнародован размер пенсии Деда Мороза

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Расчет пенсии условного Деда Мороза провели члены отечественной “Партии пенсионеров”. Уточняется, что так как Дед Мороз продолжает трудиться, ему не положена индексация пенсии.

В “Партии пенсионеров” объявили, что после расчетов, у них получилась сумма в 10 221 рубль, пишет “Московский комсомолец” . Причем, стаж Деда Мороза высчитывали с 1937 года.

Кроме того, оказалось, что Деду Морозу не положена компенсация за проезд к месту отдыха, так как животных на которых он передвигается не учитывали в Правилах дорожного движения. Единственная надбавка, на которую может рассчитывать Дед Мороз, это прибавка за содержание иждивенца - Снегурочки.