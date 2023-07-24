Облсуд отказал "Лагуне", недовольной зоной Р-3 в парке им. 60-летия Советской власти

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В понедельник, 24 июля, Самарский областной суд отказал в иске ООО "Лагуна" - собственнику участков в парке им. 60-летия Советской власти. Компания требовала признать недействующими генплан и Правила землепользования и застройки города в части изменений на территории лесопарка, пишет Волга Ньюс.

Напомним, в 2018 г. земли "Лагуны" относились к зонам Ц-2 и Ц-3 (общественно-деловые зоны городского и районного значения), что позволяло девелоперу вести там средне- и многоэтажную жилую застройку. В январе 2019 г. были утверждены изменения в генеральный план Самары, согласно которым всю территорию лесопарка, включая участки "Лагуны", перевели в рекреационную зону Р-3, где размещение каких-либо объектов капитального строительства запрещено.

Весной "Лагуна" обратилась в областной суд с иском к думе Самары. Компания оспаривала отнесение земель парка, куда входят и участки компании, к функциональной зоне существующего ценного природного ландшафта и к территориальной зоне Р-3 (зона природных ландшафтов).

Параллельно "Лагуна" потребовала от мэрии 2,4 млрд руб. в Арбитражном суде Самарской области. Сумма сложилась из убытков в связи со снижением стоимости земли после изменений в градостроительных документах и упущенной выгоды. Разбирательство по этому заявлению продолжается.