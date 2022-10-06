Областные власти направили Самаре 32 млн рублей на отлов безнадзорных животных

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Средства уже поступили в основной финансовый документ города.

На заседании Думы Самары 6 октября 2022 года депутаты рассмотрели поправки в бюджет на 2022 – 2024 гг. Это было вызвано необходимостью учесть 121 млн рублей из вышестоящего бюджета. Из этой суммы 32 млн рублей направят на отлов безнадзорных животных. При этом в бюджете города на эти цели уже заложено 26 млн рублей. По подсчетам депутатов, этот транш стал самым крупным за последние годы из всех, ранее выделяемых на эти цели, и составил 90 млн рублей в общей сложности, пишет СитиТраффик.