Областную соматическую больницу УФСИН СО посетил прокурор Игорь Сядуков

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Областную соматическую больницу УФСИН России по Самарской области посетил прокурор Самарской прокуратуры по соблюдению законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков.

В рабочей поездке в исправительное учреждение его сопровождали консультант аппарата уполномоченного по правам человека Самарской области Павел Адоевский и начальник колонии подполковник внутренней службы Дмитрий Тремасов.

Должностные лица совершили обход отделений учреждения, посетили столовую. Затем был проведен прием осужденных по личным вопросам.

Осужденных интересовали порядок перевода в другой регион, медицинское обеспечение и прочие вопросы. Каждый из заявителей получил ответ в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области.