Областное Управление Роспотребнадзора проводит консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»

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В Самаре организовано тематическое консультирование «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга». Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Консультирование стартовало в начале текущей недели. Оно будет вестись по 25 ноября 2022 года по следующему графику: с 10:00 до 16:00 в будни (с перерывом с 13:00 до 13:45).

Интересующие вопросы, касающиеся предоставления услуг такси и каршеринга, специалистам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области можно задать по телефону: (846) 260-69-56. Специалисты Единого Консультационного центра Роспотребнадзора принимают звонки по телефону: (800) 555-49-43.