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Областная общественная акция «Народное признание» выходит на финальный этап

3 ноября 2021 11:38
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Областная общественная акция «Народное признание» выходит на финальный этап

Областной общественный совет определил номинантов акции «Народное признание» 2021 года, призванной определять самых достойных жителей нашего региона, тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности. Таким образом, начался заключительный этап Акции.

В 2021 году акция «Народное признание» в Самарской области проводится уже в 14-й раз. По традиции награды лауреатам Акции вручает Губернатор Самарской области. «Она пользуется особой популярностью и уважением среди всех жителей нашего региона, – отмечал Глава региона Д.И.Азаров. – Своим трудом вы вносите огромный вклад в развитие нашего региона. Победами и достижениями вы прославляете родной край».

Всего в 2021 году на участие в Областной общественной акции «Народное признание» было подано 529 заявок. Все участники Акции, прошедшие предварительный отбор, обладают талантами, являются профессионалами своего дела, служат примером для других и достойны уважения земляков.

По итогам общественного голосования за победителей муниципального этапа Акции было определено 210 конкурсантов по номинациям:

  • «Признание и Уважение» – 43 человека.
  • «Память и Слава» – 38 человек.
  • «Наследники Победителей» – 37 человек.
  • «Единство и Успех» – 35 человек.
  • «Мы Вместе» – 34 человека.
  • «Герои нашего времени» – 23 человека.

Далее члены Общественного совета областной общественной акции «Народное признание» путем голосования выбрали в каждой номинации по 10 номинантов для прохождения в финальный этап акции.

15 ноября стартует общественное голосование, по итогам которого жители губернии определят лауреатов Акции 2021 года. Общественное голосование продлится до 30 ноября.

Проголосовать можно будет на сайте Правительства Самарской области или прийти в пункты голосования (специально оборудованные места) в своем муниципальном образовании и заполнить анкету.  Список пунктов голосования будет опубликован на сайте Правительства Самарской области и в газете «Волжская коммуна». Каждый житель Самарской области может проголосовать только за одного из номинантов в каждой номинации.

Награждение победителей традиционно состоится в конце декабря.

Информация о номинантах и лауреатах Акции, проведении официальной церемонии награждения лауреатов Акции будет опубликована в газете «Волжская коммуна» и размещена на официальном сайте Правительства Самарской области.

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