«Обернитесь»: на телеканале «ГИС» вышел новый выпуск «Присяга на любовь» с Екатериной Колотовкиной

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На телеканале «ГИС» вышел новый выпуск программы «Обернитесь» – «Присяга на любовь» с Екатериной Колотовкиной, председателем женсовета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.

Искреннее человеческое интервью о женщине, о семье, о вере в мир и будущее.



Поддержка... Каждый человек в ней нуждается.

О важности поддержки наших ребят в условиях боевых действий и со стороны близких, и всех жителей страны, которую они защищают, – говорить излишне. Российские солдаты должны чувствовать за своей спиной дыхание Родины и всего народа, поддержку своих родных и любимых…



«Я хочу, чтобы вы во мне увидели себя. И поняли, что можно собраться и быть сильной. Это реально. Даже, когда твой муж снимает чеку…», – говорит о фильме Екатерина Колотовкина.

Видео здесь.

Фото: скриншот видео