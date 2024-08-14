Объем выдачи ипотечных кредитов за месяц сократился почти в 3 раза

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Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги выдачи россиянам ипотечных кредитов в июле 2024 г.: завершение части льготных госпрограмм привело к ощутимому спаду в этом сегменте кредитования.

За июль банки выдали 76,44 тыс. ипотечных кредитов[1] на 292,06 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 55%, а объем – на 57%. В июле прошлого года было выдано 169,20 тыс. ипотечных кредитов на 681,83 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита снизился за год на 5%: с 4,03 до 3,82 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования за год не изменился и составил 254 мес. (21 год 2 мес.).

По сравнению с июнем текущего года количество выдач жилищных кредитов сократилось на 57%, а объем – на 65%. В июне 2024 г. было выдано 175,76 тыс. ипотек на 834,88 млрд руб. Средний размер кредита уменьшился на 20%: в июне он был равен 4,75 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования стал короче на 39 мес. В июне этого года он составил 293 мес. (24 года 5 мес.), достигнув максимального значения за всю историю ипотечного кредитования в России.

Количество выдач кредитов на покупку жилья в июле сопоставимо с результатами января 2023 г., когда было выдано 73,22 тыс. ипотек (в денежном эквиваленте выдачи составили 271,65 млрд руб.) и немногим меньше, чем в январе 2019 г., когда россияне оформили 78,55 тыс. ссуд на жильё (сумма выдач была равна 171,61 млрд руб.). Объем выдач ипотечных кредитов в июле сравним с результатами февраля и июня 2020 года, когда банки выдали ипотек на 284,44 и 297,80 млрд руб. соответственно.

Всего по итогам 7 мес. 2024 г. россияне оформили 755,11 тыс. ипотечных кредитов на 3,26 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. сокращение количества выдач составило 24%, а объема – 15%. С января по июль прошлого года было выдано 994,93 млн ипотек на 3,86 трлн руб.

В июле новое жильё заняло 18% от общего количества и 27% от общего объема ипотечных кредитов: было выдано 13,85 тыс. ссуд на 78,89 млрд руб. Месяцем ранее доля кредитов на новостройки составила 45% от общего количества выданных банками ипотек и 49% от их общего объема, а именно: 79,70 тыс. кредитов на 408,85 млрд руб. Год назад доля первичного жилья была равна 26% от общего количества и 34% от общего объема ипотечного кредитования. В июле 2023 г. было выдано 44,81 тыс. кредитов на сумму 228,43 млрд руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в июле достигла максимума за последние 6 лет и составила 13,13%. Предыдущее пиковое значение ПСК пришлось на апрель 2019 г. – 11,75%. В июне 2024 г. показатель был равен 8,97%, в июле 2023 г. – 9,27%. На начало августа ПСК в ипотечном кредитовании зафиксирован на уровне 11,77%.

Снижение количества и объема выдач кредитов на покупку жилья отмечается абсолютно во всех регионах РФ. Наибольшее снижение объема кредитования в июле по сравнению с результатами июня установлено в респ. Тыва – на 85%, Астраханской обл. – на 79%, Ненецком АО – на 78%; наименьшее – в Ингушетии – на 31%.

В ТОП-5 регионов по объему ипотечного кредитования в июле вошли: Москва – 5,09 тыс. кредитов на 36,70 млрд руб. (объем кредитования за месяц снизился на 65%), Московская обл. – 4,01 тыс. кредитов на 20,96 млрд руб. (снижение объема на 68%) , Санкт-Петербург – 2,94 тыс. кредитов на 15,70 млрд руб. (объем -69%), Краснодарский край – 2,30 тыс. кредитов на 9,77 млрд руб. (-70%) и Татарстан – 2,32 тыс. кредитов на 8,75 млрд руб. (-74%).