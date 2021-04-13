Об опасности сайтов-двойников рассказали эксперты Федеральной кадастровой палаты

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Повсеместная цифровизация позволила сделать жизнь россиян значительно комфортнее. Теперь с помощью современных онлайн-сервисов можно оплачивать коммунальные услуги, записываться на прием к врачу, подавать документы в вузы и даже управлять собственной недвижимостью.

Вместе с технологиями развиваются и схемы обмана пользователей, поэтому все чаще в интернете можно встретить сайты-двойники, которые дублируют востребованные государственные сервисы. Эксперты учреждения рассказали, как распознать сайты-двойники Росреестра и Федеральной кадастровой палаты и чем они могут быть опасны для пользователей.

Сайты-двойники на первый взгляд напоминают официальные сайты Росреестра и ФКП. Они выполнены в тех же цветах, имеют схожий интерфейс и почти неразличимый адрес в поисковой строке, который отличается буквально на одну или две буквы. Однако далеко не все пользователи обращают внимание на доменное имя, особенно если заходят на сайт c телефона. У многих даже не возникает сомнений в том, что они могли зайти не на официальный сайт ведомства.

Важно! Официальные сайты Росреестра и Федеральной кадастровой палаты выглядят так: rosreestr.gov.ru и kadastr.ru. Только на них можно получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости. Получить информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн граждане могут на Публичной кадастровой карте Росреестра.

«К сожалению, в большинстве случаев люди заходят именно на сайты-двойники и попадаются на удочку мошенников. Такие ресурсы заманивают пользователей скоростью получения запрашиваемых сведений и простотой заполнения форм. Функционал наших сервисов построен таким образом, чтобы заявители получали сведения буквально за считанные минуты, не испытывая при этом каких-либо затруднений. Например, среднее время, которое пользователи тратят на получение выписок из ЕГРН, составляет восемь минут, включая поиск и ожидание оплаты», – прокомментировал начальник Управления информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной кадастровой палаты Росреестра

Эдуард Гатиятуллин.

Как правило, фальшивые порталы активно предлагают онлайн-услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Оказание такой услуги иными лицами и организациями через сайты-двойники, является незаконным, нарушает существующий порядок и влечет ряд иных негативных последствий: создание предпосылок к мошенническим действиям в сфере оборота недвижимости, затруднение оперативно-розыскной деятельности и правоохранительной деятельности, несоблюдение правового режима оборота персональных данных и т.д.

В большинстве случаев выписки, полученные с таких сайтов, могут быть недостоверными. Их стоимость может значительно отличаться от аналогичных документов, предоставляемых официальными ресурсами, при этом качество оказанных услуг будет крайне низким. В Росреестр регулярно поступают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники.

В некоторых случаях после оплаты мошенники и вовсе ничего не присылают. Кроме того, нередко они предлагают оплатить даже те услуги, которые по закону пользователи могут получить бесплатно (например, сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости).

В ряде случаев у заявителей не принимают выписки, полученные со сторонних ресурсов, поскольку эти документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.

Для получения актуальной информации из ЕГРН Росреестр и Федеральная кадастровая палата рекомендуют заявителям пользоваться электронными сервисами, которые размещены на официальных сайтах ведомств. Это не только существенно сэкономит время и деньги, но и позволит гарантировано получать качественные услуги в полном объеме.

Росреестр проводит комплексную работу по противодействию деятельности сайтов-двойников в целях защиты прав и законных интересов заявителей. Учитывая многогранность нарушений, одной из таких мер является обращение в ФАС России по вопросам нарушения владельцами сайтов антимонопольного законодательства, а также нарушения законодательства о рекламе (рекламораспространение).