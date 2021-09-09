О реализации проекта «Карта жителя Самарской области» рассказали в радиоэфире «Эхо Москвы в Самаре»

172

7 сентября в программе «Действующие лица» на радио «Эхо Москвы в Самаре» шла речь о ходе реализации проекта «Карта жителя Самарской области», который всецело отвечает принципам национального проекта «Цифровая экономика».

Во время эфира заместитель руководителя ГБУ СО «Цифровой регион» Максим Карсаков подробно рассказал радиослушателям, каким функционалом наделена Карта жителя, как ей пользоваться, в чем ее преимущества.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности и защищенности персональных данных, содержащихся на Карте жителя. Также подробно говорилось о программах лояльности: о скидках, льготах и акциях партнеров проекта, число которых ежедневно увеличивается.

- Это очень интересный проект, реализация которого началась в феврале 2020 года по поручению Губернатора Дмитрия Азарова. Карта жителя Самарской области – это объединение усилий органов власти и бизнеса с целью создания жителям нашего региона полезного для ежедневного использования инструмента. Карта жителя объединяет в себе и банковскую карту, и скидки от партнеров проекта, и социальные выплаты, и транспортную карту. Также проект позволяет при помощи мобильного приложения и интернет-портала узнавать о событиях, происходящих в регионе, получать уведомления о новых акциях, скидках, льготах и выплатах и многое другое. Карта жителя Самарской области – это не просто привычная всем банковская карта, это ключ к экоситстеме взаимодействия с органами власти и бизнеса. Это простой путь для получения полезной информации и инструментов, необходимых в повседневной жизни, - сообщил во время эфира Максим Карсаков.

Напомним, для получения Карты жителя Самарской области» необходимо обратиться в любой офис Банка ВТБ. Ее обслуживание и получение бесплатно. Для оформления потребуются паспорт заявителя, СНИЛС, медицинский полис ОМС.

Дополнительную информацию можно получить на Интернет-портале card.samregion.ru, также доступно мобильное приложение, скачать которое можно в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS). Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать и в Инстаграм-аккаунте: @card.samregion

Полная версия эфира доступна на YouTube-канала Эхо Москвы в Самаре: https://www.youtube.com/watch?v=qfxDSfgkfVk