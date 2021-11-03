О работе Самарской таможни в праздничные дни с 4 по 7 ноября 2021 года

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В целях обеспечения непрерывности совершения таможенных операций Самарская таможня сообщает, что в период с 4 по 7 ноября 2021 года работа таможенных постов организована следующим образом (время местное):

Самарский, Тольяттинский и Ульяновский таможенные посты работают в сменном режиме с 09.00 до 21.00 час.;

Оренбургский таможенный пост работает в сменном режиме с 10.00 до 22.00 час.;

Соль-Илецкий таможенный пост работает в сменном режиме с 09.00 до 22.00 час.

Таможенные посты Аэропорт Оренбург, Аэропорт Самара, Оренбургский почтовый и Симбирский таможенные посты (за исключением ОЭЗ) Самарской таможни работают круглосуточно в сменном режиме.

В соответствии с п.2 ст.79 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенные посты Самарской таможни также осуществляют свою деятельность на основании обращений участников ВЭД:

- Орский таможенный пост 5 ноября 2021 года;

- Отрадненский таможенный пост 5 ноября 2021 года.

Ввиду отсутствия обращений участников ВЭД таможенные посты: Димитровградский, УАЗ, Бузулукский, Южный, в праздничные дни не работают.