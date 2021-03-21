О передающихся от домашних животных инфекциях рассказывает врач-терапевт 

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Врач-терапевт Тина Петровская в беседе с 5-tv.ru в воскресенье, 21 марта, рассказала об опасности заражения опасными заболеваниями от домашних животных, пишут "Известия".

Не имеет значения, какое животное в доме: у каждого собственный набор микроорганизмов и вредителей, и риски заражения есть всегда.

Самым распространенным является бешенство. Вирус попадая в организм парализует нервную систему, что в итоге приводит к смерти жертвы.

«Следующая группа заболеваний — гельминты или черви, которые селятся в человеке и вызывают нарушение работы внутренних органов, лишай — дерматологическое заболевание, передающееся контактным путем через грибы, которые живут на поверхности кожи, шерсти собак и кошек. Существует и токсоплазмоз. Особенно опасно заразиться им беременной женщине, потому что токсоплазма поражает плод и нарушает работу внутренних органов человека», — подчеркнула специалист.

Врач напомнила об аллергических реакциях на шерсть или слюну животных.

Опасность представляют и птицы. Помимо вышеперечисленных заболеваний у пернатых также может развиться псевдотуберкулез.

«Важно обследоваться и заниматься профилактикой заболеваний не только человеку, но и профилактировать своего домашнего питомца и обязательно консультироваться с ветеринаром, особенно если вы только купили питомца и не уверены в условиях его содержания», — заключила Петровская.

Фото: pixabay