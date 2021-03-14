О каждом народе существуют стереотипы: историк перечислил стереотипы о россиянах за границей

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О каждом народе существуют стереотипы, рассказал французскому изданию Le Figaro историк и специалист по туризму Лоран Тиссо, передает РИА Новости.

Так историк рассказал, что в мире широко распространен стереотип о бабниках-итальянцах, плохо пахнущих французах, необразованных американцах, пьянствующих британцах, бескультурных китайцах и немцах, путешествующих в носках и сандалиях.

Что касается россиян, то, по словам Тиссо, их считают шумными, грубыми, невежливыми и даже асоциальными. При этом, как подчеркнул эксперт, у этих мифов есть историческое объяснение: страна была "замкнута в себе" на протяжении долгого времени, а ее жители начали путешествовать по Европе и Западу после падения берлинской стены.

"Причем с несколько "реваншистским" настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием", — пояснил специалист.

Иностранцы, по его словам, считают российских олигархов бизнесменами, которые не могут жить без шуб и дорогих часов. В общении же русских упрекают за неумение притворяться: если они чем-то недовольны, то об этом станет известно всем вокруг.

Ранее немецкий фотограф Франк Херфорт рассказал, что русские, вопреки мифам об их угрюмости и необщительности, веселые, открытые и гостеприимные. Он также отметил тот факт, что для жителей страны на первом месте стоит семья.