Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 89 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
По данным газеты "Известия", ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов.
Минпромторг РФ составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт
Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам.
Хоккеист Роман Дидур погиб от ножевого ранения во время конфликта в центре Москвы
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
В Самаре маршрутка №207 станет ходить по-другому
В Самаре маршрутка №207 станет ходить по-другому
Новые продуктовые ярмарки появятся в Самаре
Новые продуктовые ярмарки появятся в Самаре
В Самаре тушили пожар в двухэтажном доме
В Самаре тушили пожар в двухэтажном доме
Много еды после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья
Много еды после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
-1.5
EUR 80.02
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре официально открылся новый велосезон
В Самаре во всех районах города прошел заключительный Общегородской субботник
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

О готовности подростков подрабатывать летом сообщили 15% родителей

24 апреля 2022 11:15
227
О готовности подростков подрабатывать летом сообщили 15% родителей

Чаще всего подростки подрабатывают курьерами, промоутерами, официантами, помощниками вожатых и специалистами по выдаче заказов.

15% родителей детей в возрасте 14—17 лет говорят о том, что их дети будут подрабатывать в летние каникулы. В прошлом году в мае подобными планами делились также 15% родителей, по факту же подрабатывали летом дети у 14% опрошенных (согласно опросу, проведенному в августе 2021 г.).

Сейчас родители чаще всего рассказывают о том, что их дети хотят устроиться на лето курьерами, промоутерами, официантами, помощниками вожатых или сотрудниками пунктов выдачи заказов.

В прошлом году для несовершеннолетних были открыты сезонные вакансии продавцов, промоутеров, флористов, консультантов, волонтеров.

Традиционное время публикации вакансий для несовершеннолетних — май. Однако уже сейчас начали появляться вакансии, открытые для подростков.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 родителей 14—17-летних подростков из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 247
  • Время проведения: 18—22 апреля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: родители детей 14—17 лет
  • Размер выборки: 1000 респондентов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
24 апреля 2022  14:40
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
152
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с православной Пасхой
24 апреля 2022  13:03
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с православной Пасхой
176
Глава региона поблагодарил неравнодушных земляков за инициативность.
23 апреля 2022  16:25
Дмитрий Азаров поблагодарил участников общегородского субботника
611
В парках и скверах Самары проходят субботники
23 апреля 2022  11:43
В парках и скверах Самары проходят субботники
544
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
22 апреля 2022  12:42
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
598
Весь список