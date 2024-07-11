«Ну-ка, все вместе почитаем!»: СОУНБ объявляет о начале конкурса семейной фотографии

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Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки объявляет о старте областного конкурса постановочной семейной фотографии «Ну-ка, все вместе почитаем!» (0+).

Принять участие в проекте приглашаются все фотолюбители губернии, верные традициям семейного чтения.

«Ну-ка, все вместе почитаем!» стал идейным преемником конкурса «Пап, что читаешь?», который уже успел полюбиться самарцам. Сейчас меняется не только название, но и направление проекта: для того, чтобы отметиться в нём, теперь можно поделиться фотографиями с участием разных членов семьи. Номинаций в конкурсе предусмотрено семь:

- «Лучшая читающая семья»;

- «Сохраняя традиции»;

- «Пап, что читаешь?»;

- «Стоп-кадр»;

- «Суперчитающая семейка»;

- «Путешествие во времени»;

- «Выбор эксперта» (спецноминация).

Участие в каждой из номинаций предполагает творческий подход к фотографии – например, съёмку «живого» кадра или использование особого фона в виде домашней библиотеки.

Приём работ на конкурс осуществляется до 1 сентября включительно по адресу электронной почты: pochitayem@mail.ru.

Все участники проекта будут отмечены именными сертификатами, а авторы самых ярких, изобретательных и качественных снимков получат дипломы победителей и смогут поучаствовать в самой настоящей фотовыставке, которая пройдёт в стенах Самарской областной научной библиотеки уже этой осенью! Кроме того, не исключено, что победителей проекта также будут ожидать и другие приятные сюрпризы от организаторов.

В вашей семье есть сразу несколько поколений любителей чтения? Вам нравится делать творческие фото? Тогда ждём вашу заявку на конкурс семейной фотографии «Ну-ка, все вместе почитаем!».

Подробные правила конкурса можно узнать в его Положении, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: freepik.com