Новым регионам России предлагают закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин

159

МВД России предлагает закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин вошедших в состав РФ регионов — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожских областях. Проект приказа опубликован 5 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут "Известия".

Разработчики документа предложили дополнить перечень цифровых кодов регионов РФ, применяемых на госномерах транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении строками: «Донецкая Народная Республика — код 80, Луганская Народная Республика — код 81, Херсонская область — код 84, Запорожская область — код 85».

Как уточняется в пояснительной записке, реализация приказа не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько