Новым председателем Совета ветеранов УФСИН СО назначена Елена Симонова

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На торжественном собрании Совета ветеранов присутствовали заместитель начальника регионального УФСИН Бибигуль Калиева, председатель Совета Наталья Чайковская, ветераны и сотрудники уголовно-исполнительной системы. В праздничной обстановке после голосования Наталья Александровна передала свои полномочия экс-помощнику начальника регионального УФСИН по организационно-штатной работе Елене Симоновой.

Общественная организация ветеранов УИС Самарской области создана в апреле 1995 году, тогда еще УИН УВД Самарской области, и до этого времени входила в состав общественной организации ветеранов и пенсионеров органов внутренних дел и внутренних войск Самарской области.

В настоящее время члены Совета принимают активное участие в различных патриотических и культурно-просветительских мероприятиях УФСИН России по Самарской области. А также оказывают всестороннюю поддержку курсантам и начинающим сотрудникам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области