Новый УПЦ для ветеринаров открывается в Самарской области

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5 февраля 2021 года состоится открытие ветеринарной клиники Самарского ГАУ. Это – одна из первых ветеринарных клиник в России, полностью соответствующих новым образовательным стандартам подготовки ветеринаров, вступивших в силу с 01 января 2021 года.

Клиника станет самой современной площадкой практики ветеринарных врачей на базе подготовки специалистов высшего образования и ветеринарных фельдшеров на базе подготовки специалистов среднего профессионального образования.

Клиника претендует на звание лидеров регионального рынка в сфере оказания врачебной помощи животным. Современное оборудование и прием ветеринаров – докторов и кандидатов наук - позволит оказывать широкий спектр медицинских услуг, в том числе лечить сложные случаи заболеваний.

Клиника оборудована операционной и необходимым анестезиологическим оборудованием, собственной лабораторией, цифровым рентгеном, электрокардиографией, аппаратом УЗИ и другими инструментальными и функциональными методами исследований. Все это позволит врачам клиники определять стратегию ведения пациентов и проводить лечение на уровне современных достижений ветеринарии, осуществлять вакцинацию и проводить все необходимые исследования.

Клиника открывается на территории образовательного кампуса Самарского государственного аграрного университета по адресу: п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 7г.

К участию в мероприятии приглашен первый заместитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев.

В открытии примут участие врио ректора Самарского ГАУ Сергей Машков, декан факультета биотехнологии и ветеринарной медицины Самарского ГАУ Владимир Зайцев, аспирант Самарского ГАУ по специальности «Биологические науки», лауреат премии Губернаторской премии 2020 года за значительные результаты в научной деятельности Матвей Орлов.

После открытия клиника будет принимать пациентов ежедневно, кроме воскресенья.