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Новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению заработает в регионах в первом полугодии 2022 года

28 января 2022 13:54
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Новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению заработает в регионах в первом полугодии 2022 года

27 января под руководством заместителя главы МЧС России Виктора Ничипорчука проведено совещание по вопросу цифровизации процесса оказания финансовой помощи пострадавшему от ЧС населению.

В совещании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Участники совещания рассмотрели актуальные вопросы по внедрению процесса оказания финансовой помощи пострадавшему от ЧС населению на портале госуслуг, а пилотные регионы, протестировавшие нововведения, поделились своим опытом.

По словам В. Ничипорчука, в прошлом году Межведомственной рабочей группой завершена работа по подготовке к переводу в регионах процесса оказания финансовой помощи пострадавшему населению посредством государственных услуг.

Сотрудниками МЧС России проведена вся необходимая работа по нормативному регулированию процесса и технической его реализации, а также оказана методическая помощь для заинтересованных представителей ФОИВ и местных властей субъектов РФ. Механизм был успешно апробирован в ходе штабных тренировок на территории Еврейской автономной области и Краснодарского края.

«В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации регионам необходимо перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению уже к концу первого полугодия текущего года. Члены Межведомственной рабочей группы продолжат оказание субъектам всесторонней помощи», - отметил В. Ничипорчук.

Государственные услуги упростят процедуру подачи заявлений, автоматизируют и ускорят процесс принятия решения о назначении выплат, обеспечат индивидуальный подход к каждому заявителю.

Завершая совещание, В. Ничипорчук поблагодарил всех его участников за работу и помощь в разработке консолидированных предложений по внедрению государственных услуг по оказанию финансовой помощи пострадавшему населению в субъектах Российской Федерации.

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