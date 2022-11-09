Новый год в Самарской области отметят в особом режиме

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Стало известно, как в Самарской области планируется отмечать Новый год. Детали губернатор Дмитрий Азаров озвучил во время программы «Главная тема» телеканала «ГТРК Самара».

Пояснения потребовались на фоне информации об отмене праздничных гуляний из-за спецоперации на Украине. Губернатор частично подтвердил ее. Его комментарий полностью:

«Новый год будет обязательно. И я надеюсь, что он будет победным. Что касается традиционных новогодних событий... Многие политиканы начали говорить, что надо их отменять. Слушайте, жители Самарской области — мудрые люди, они дышат и чувствуют в унисон со всей страной, понимают особые моменты. Им советы не нужны. Я уверен, что никакого безудержного веселья не будет. Люди понимают, что на передовой наши защитники. Все должны быть сосредоточены.

Новый год пройдет в особом режиме. Но мы ни в коем случае не имеем права лишить праздника детей. Поэтому будут детские елки, детские подарки. Будет елка на главной площади (площади Куйбышева в Самаре — прим.ред.).

Да, не будет веселья какого-то масштабного. Но каждая семья сможет привести ребенка, подарить ему сказку и этот юный гражданин сможет загадать желание заветное. Может быть самое главное — желание победы», пишет 63.ру.