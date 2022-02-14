Новые вызовы в области государственных коммуникаций

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«Диалог» и «Сколково» 16 февраля в 15:00 (мск) проведут открытый вебинар «Государство online: управление коммуникациями в цифровую эпоху».



Генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития, профессор Школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, генеральный директор «Диалога» Владимир Табак, технолог Школы управления «Сколково» Роман Кукшинов ответят на ключевые вопросы сферы цифровых коммуникаций в госсекторе, приведут актуальные кейсы и обсудят исследование «Индекс управления коммуникациями в регионах РФ» по итогам 2021 года, которое провели в «Сколково».



«Диалог» расскажет о трендах цифровой эпохи: что существенно поменялось в коммуникациях в госдиджитале и как это влияет на цифровой диалог государства и общества.

Хотите знать какие вызовы стоят перед госсектором в цифровых коммуникациях сегодня? Регистрируйтесь на вебинар по ссылке - https://clck.ru/aurMs